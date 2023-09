In campo per l’hospice a Bottidda  

Al parco Falcone e Borsellino di Bottidda si scende in campo per una partita di beneficenza a favore dell'hospice di Nuoro. Venerdì sera varie squadre di calcio si sono sfidate, invitando tutta al comunità, per una buona azione volta a instaurare una vicinanza con l'azienda sanitaria, come afferma il funzionario Asl, Stefano Flamini: «L'iniziativa è partita dagli Amici del palazzo di Giustizia con l'intento di fare beneficenza cercando di avvicinare le comunità all'Asl tramite buone azioni e lo stare insieme».

All'evento organizzato dal Ministero della giustizia, dall'Ordine degli avvocati di Nuoro, dai consiglieri regionali, gli amministratori locali e Asl, sono stati tanti i presenti e donatori, desiderosi di dare un aiuto economico e non solo all'hospice di Nuoro. «Ci fa piacere dare tutto quello che si può. Tutti abbiamo avuto un caso in famiglia o un conoscente o amico che ha avuto bisogno dell'hospice - dice Giangavino Cau, degli Amici del Palazzo di Giustizia -. È una struttura che funziona bene, dove i pazienti vengono trattati nel migliore dei modi, merita sicuramente un aiuto perché le difficoltà sono sempre tante. L'obiettivo, una volta consegnato il ricavato da donazioni volontarie e consumazioni che abbiamo proposto, è quello di riorganizzare eventi simili per altre realtà bisognose come, ad esempio, il reparto di pediatria di Nuoro».