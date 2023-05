«In campo per le grandi emergenze» 

Parterre quasi interamente graduato, con rappresentanti di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione civile, Vigili del fuoco, Croce Rossa e Capitaneria di porto, e un immancabile pensiero a chi in questi giorni affronta giorni bui. «La nostra regione sa bene quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici», osserva il presidente Christian Solinas, che ricorda l’alluvione di Bitti, Olbia e Capoterra e nonostante gli impegni istituzionali non è voluto mancare, così come il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «Oggi, mentre noi parliamo, ben conosciamo la situazione dell’Emilia Romagna. Il nostro pensiero non può che andare a quella terra, alle vittime di un territorio nazionale che si mostra sempre più fragile», ha detto il governatore. Si rivolge a loro anche il numero uno del Covi, dedicando un minuto di raccoglimento.

«Siamo qui sostanzialmente per addestrarci su due macro-scenari», spiega Figliuolo, richiamando il tema del convegno: “La forza delle istituzioni. Le maxi emergenze: scenari e nuove sfide”. Una mattinata di numeri e riflessioni, inserita tra gli eventi del Joint Stars, iniziativa che ha portato nell’Isola 4mila uomini e donne e circa 900 tra mezzi terrestri, aerei e navali per le esercitazioni all’aeroporto di Decimomannu, nei poligoni di Capo Teulada e Salto di Quirra e zone marittime antistanti, in contemporanea con la Noble Jump 2023 che ha mobilitato 1500 uomini della Very High Readiness Joint Task Force della Nato.

«Farci trovare pronti è fondamentale»: il monito del Comandante operativo di vertice interforze (Covi) sembra quasi accarezzare la platea in divisa riunita nella sala del cinema Notorious di piazza L’Unione Sarda. Non ci sono le ultime pellicole sul maxi schermo, ma le immagini delle tragedie che nel tempo hanno portato morte e distruzione in Sardegna e altrove. «Un popolo senza memoria non ha futuro», dice con tono pacato il generale Francesco Paolo Figliuolo rivolgendosi alla sala gremita. Mentre ricordi e interventi oscillano tra alluvioni, terremoti, la guerra mai finita in Ucraina e le tante - troppe - criticità da affrontare. Dai fenomeni migratori ai movimenti dei rifugiati. Dalle guerre senza armi a quelle scandite dal boato delle bombe.

Il convegno

La solidarietà

Lavoro di squadra

È un po’ il mantra dell’incontro: la collaborazione tra istituzioni e forze armate, necessaria per fronteggiare le emergenze. Un concetto ripreso più volte, dalle autorità politiche e militari. «Ritengo doveroso ricordare la straordinaria opera che ciascuno di voi, uomini e donne impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini, realizza, soprattutto in occasione delle grandi emergenze», dice il governatore posando lo sguardo sugli “spettatori” in divisa. «Credo che quest’ultimo tempo ci abbia mostrato come la sinergia e l’intervento di tutte le forze armate, della protezione civile, vigili del fuoco, sistema sanitario e volontariato siano un grande valore aggiunto. Se siamo riusciti a uscire fuori dalla pandemia è perché abbiamo avuto chi con grande abnegazione ha collaborato», commenta, per poi passare allo scenario ucraino: «Ciò che sta succedendo sul fronte orientale rappresenta un monito che ciascuno di noi deve saper cogliere. Anche chi è per la pace deve tenersi pronto». È lui a consegnare a Figliuolo la medaglia della Regione, un sigillo per quella collaborazione invocata e già messa in pratica, anche nell’era Covid.

