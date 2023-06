Torna il torneo Marmilla cup e quest’anno si apre con due memorial che si sono disputati nei giorni scorsi. «Il primo in memoria di Irene Ibba – spiega Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile AC Ales Academy – mancata diversi anni fa a causa di una malattia; allora faceva parte della squadra femminile di calcio a 11 di Ales». Il secondo memorial per Diego Sannia, mancato alcuni anni fa. «Amici e parenti si sono affrontati isu due campi in contemporanea».

