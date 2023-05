«In campo per il diritto allo studio» 

Difendere il diritto allo studio e agire in prima linea e con determinazione per rappresentare le istanze degli studenti. Questi gli obiettivi rimarcati durante le due giornate del primo congresso dell’associazione Reset UniCa. Durante i lavori due al cineteatro Nanni Loy, l’assemblea ha eletto, all’unanimità, il nuovo coordinatore, Alessandro Mocci, affiancato da Camilla Puddu e Maria Vittoria Pala elette nell'esecutivo.

«L’obiettivo primario è quello di promuovere la nostra visione di un’Università non solo come luogo di accesso al sapere, ma anche come spazio di dibattito e di elaborazione politica, al fine di soddisfare le legittime esigenze dei nostri colleghi e delle nostre colleghe. Ci impegniamo fin da subito a ritornare nelle aule e nei corridoi delle facoltà per ascoltare attentamente gli studenti e le studentesse», il messaggio lanciato dall’associazione che ha ringraziato per il lavoro svolto la coordinatrice uscente, Sara Cappello.

