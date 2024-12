In campo per Edoardo  

Per Edoardo Bove il peggio sembra fortunatamente essere alle spalle, tanto che dall’ospedale di Careggi è stato lui stesso a chiedere ai compagni di scendere in campo domani alle 21 in Coppa Italia con l’Empoli. Lo ha fatto in una videochiamata con squadra e staff, riuniti al Viola Park, prima che il gruppo riprendesse gli allenamenti all’indomani della grande paura per il malore in campo al 17’ di Fiorentina-Inter. Il bollettino medico di ieri pomeriggio è stato rassicurante: «È sveglio, vigile e orientato», ha comunicato la società dopo che Bove ha passato una notte tranquilla ed è stato estubato ieri mattina, «nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica. Da Careggi, i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici». Ancora non chiarite le cause del malore: la prima diagnosi parla di aritmia per torsione di punta, una forma di tachicardia ventricolare, con le analisi già svolte che – oltre a escludere danni al cuore e al cervello – hanno evidenziato valori molto bassi di potassio compatibili proprio con quell’aritmia.

In campo

Ieri la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi a gruppi, oggi per i viola è già vigilia di coppa con la squadra che vorrà dedicare la qualificazione a Bove. Poi sarà la volta di pensare al campionato e alla sfida di domenica (12.30) sempre al Franchi col Cagliari. Per il centrocampista la prima necessità è che i valori si stabilizzino e che riprenda le forze: poi potrà avviare il percorso di esami per valutare l’idoneità sportiva, necessaria per continuare la carriera. «Siamo molto più contenti: l’abbiamo visto, ci abbiamo parlato, è lucido, sveglio e con la sua voglia di ridere e scherzare», ha detto il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, dopo aver visitato Bove in ospedale con diversi compagni. «La situazione ovviamente deve rimanere sotto controllo, la cosa bella è che si è svegliato cosciente, senza bisogno dei macchinari: dal punto di vista sanitario sono in corso le analisi, ci auguriamo non ci siano rischi per la sua carriera ma vedremo nei prossimi giorni. Intanto siamo molto più tranquilli, perché lo abbiamo potuto toccare e accarezzare».

La ricostruzione

Pochi istanti prima dell’arresto cardiaco, Bove si stava allacciando la scarpa destra vicino alla panchina dell’Inter mentre il gioco era fermo. Si è rialzato, ha fatto alcuni passi, ha cominciato a barcollare ed è crollato a terra accanto a Calhanoglu, il primo intervenuto per soccorrerlo mentre Dumfries si è accorto della situazione e ha chiamato a gran voce i medici. Momenti drammatici, dove si è temuto il peggio e con squadre, staff, tifosi e l’arbitro Doveri visibilmente toccati. «Dalla caduta in campo ad averlo messo sull'ambulanza sono passati 4 minuti, il trasporto in ospedale è durato altri 4 ed è entrato in sala rossa a Careggi dopo 13 minuti dall’episodio: questo è stato decisivo, non era cosciente e nel tragitto hanno defibrillato e fatto manovre rianimatorie perché il problema era ampio», il racconto di Giovanni Ghini, presidente della Fratellanza militare di Firenze la cui ambulanza è intervenuta domenica. Il presidente viola Rocco Commisso ieri ha potuto parlare con Bove, con la Fiorentina che ha ringraziato «l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici e il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità, così come il Popolo Viola e l'intero mondo del calcio che hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione coi loro messaggi e sostegno».

I biglietti

Alle 15 di ieri è scattata su Vivaticket la vendita nel settore ospiti per Fiorentina-Cagliari, 28 euro prevendita inclusa. Con limitazioni: obbligo di tessera del tifoso, acquisto dei tagliandi solo per i residenti in Sardegna e divieto di vendita il giorno della gara.