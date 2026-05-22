In campo per Bruno Schiavon 

Domani l’Unione sportiva Arborea organizza un torneo di calcio giovanile per ricordare Bruno Schiavon, storico dirigente venuto a mancare lo scorso dicembre. Per tutta la giornata saranno tantissimi i giovani che calcheranno il sintetico del campo “Gino Neri”. Tra le categorie i primi calci, i piccoli amici, i pulcini 1° anno e i pulcini misti e gli esordienti. Al termine sono previsti premi per tutte le squadre.

«È una manifestazione che si faceva già in passato – commenta Amerigo Colusso, presidente dell’Arborea - quest'anno la riproponiamo e la dedichiamo a Bruno Schiavon. Ci teniamo molto proprio perché è dedicata a una persona alla quale volevamo molto bene». ( g. pa. )

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