In campo martedì: la Fiorentina nel mirino 

Due giorni e mezzo per ammortizzare la botta di San Siro. I giocatori del Cagliari, rientrati in Sardegna ieri in tarda serata, si ritroveranno martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, contro la Fiorentina, in programma il giorno di Pasquetta alla Unipol Domus, a partire dalle ore 15.

La trasferta milanese non ha lasciato particolari strascichi. Anche Obert ha avuto la possibilità di mettere un po’ di minutaggio nelle gambe dopo l’infortunio. Prati, rimasto invece in panchina, avrà ora un settimana di tempo per recuperare dopo la febbre che lo ha costretto a saltare tre allenamenti proprio a ridosso del match con i nerazzurri.

Godono tutti di buona salute, dunque. Contro la Fiorentina non ci sarà comunque Deiola, in odore si squalifica. Il vice capitano (reduce dal rinnovo del contratto sino al 2029) era diffidato e paga a caro prezzo, così, il cartellino giallo rimediato nella ripresa. Restano in diffida Obert, Pavoletti, Luperto, Marin, Piccoli e Mina. (f.g.)

