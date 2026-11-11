In campo l’esercito degli Amatori 

Lo sport che non ha età è pronto a scendere in campo. Nel fine settimana prende il via il torneo provinciale di calcio Amatori Over 40 “Memorial Lido Pinna”, una manifestazione che negli anni è diventata molto più di un semplice campionato. La nuova edizione promette emozioni dentro e fuori dal campo, perché il vero spirito degli Over 40 non si misura solo nelle classifiche. È il piacere di ritrovarsi dopo una settimana di lavoro, di condividere trasferte, convivialità e ricordi.

La Figc

«La Figc di Oristano tiene particolarmente a questo appuntamento – sottolinea il delegato Manolo Costella - Ogni anno lavoriamo per renderlo sempre più interessante, introducendo costantemente novità capaci di portare entusiasmo. È un progetto che punta non solo all'aspetto sportivo, ma anche alla valorizzazione del territorio, alla partecipazione e alla socialità».

In campo

Le protagoniste saranno 10 squadre: Andrea Pinna rappresentanze, Sant’Anna 2010, Riva Nord, Aristanis Kubetto, Cr Arborea Mazzoleni, Eleonora calcio, Asd Alberto Casta, Ales, ristorante Da Leonardo Santa Giusta e Sos Paris 2026. Un movimento che coinvolge oltre 300 persone tra calciatori, dirigenti e collaboratori. Le gare saranno ospitate a Oristano (Sa Rodia, campo Tharros e Sili), Santa Giusta , Seneghe , Ales , Abbasanta , Marrubiu e Arborea , mentre le finali si disputeranno al Centro federale di Sa Rodia.

La supercoppa

A fare da prologo è stata la prima edizione del trofeo Intermite, la Supercoppa dedicata alla memoria di Cosimo Intermite, storico vicedelegato provinciale della Lega nazionale dilettanti scomparso nel 2023. Si sono affrontate le due regine della passata stagione: il Cr Arborea Mazzoleni, vincitore del campionato, e l'Alberto Casta, detentore della Coppa Italia. Ad alzare il primo trofeo è stata l'Arborea vittoriosa per 2-0 grazie alle reti di Cacciatori e Amendola. Per l’organizzazione Costella ringrazia «Patrick Demuru, responsabile del settore Amatori, la vice delegata Simonetta Collu, il segretario Antonio Medde, oltre a società, i dirigenti e i giocatori. L'obiettivo è dare continuità a una manifestazione che ha saputo conquistarsi uno spazio importante».

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