In campo le vecchie glorie del rugby 

Tutto pronto a Capoterra per l’Old Sardegna rugby festival, appuntamento, giunto alla 9ª edizione, che celebra lo sport della palla ovale con vecchie glorie provenienti da tutta Italia. Quest’anno, al torneo organizzato dall’asd Shardana old rugby Capoterra, parteciperanno le squadre provenienti da Lombardia, Liguria, Lazio e Sardegna. Si parte oggi alle 19, nella nuova piazza Liori, con il saluto dell’amministrazione comunale e la presentazione delle società. Domani, nel campo comunale di Santa Rosa, dalle 9,30 entreranno in scena i mini rugbis del Rugby Tots, un momento interamente dedicato al divertimento dei più piccoli. Dalle 10,30 alle 13,30, prima parte del torneo: dalle 16 alle 17, spazio a un incontro di rugby femminile, alle 17,30 prenderà il via la seconda parte degli incontri. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA