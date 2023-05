In campo l’autovelox e il carro attrezzi 

Anche per questo mese è stato stilato il calendario dell’utilizzo dell’autovelox e delle uscite del carro attrezzi in ausilio alla Polizia locale, per contrastare la sosta selvaggia.

Per quanto riguarda il carrogrù, come sempre il servizio avrà una frequenza di due-tre volte alla settimana. Dopo le prime uscite di martedì scorso e ieri, le prossime sono in programma martedì 9, mercoledì 10, mercoledì 17, giovedì 18, martedì 23, giovedì 25 e mercoledì 31. Per quanto riguarda invece l’autovelox, la strumentazione sarà sistemata nei giorni di martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25, martedì 30 e mercoledì 31. Come sempre, i vigili saranno presenti con l’autovelox nel lungomare Poetto, strada ampia e spaziosa che consente la sistemazione della segnaletica. Non è escluso che in seguito l’autovelox sia sistemato anche in altre strade della città, tra cui via Leonardo da Vinci, la strada con il più alto numero di incidenti.

L’autovelox che si utilizza è quello di nuova generazione, che consente di fotografare in tempo reale le auto in entrambe le corsie nello stesso senso di marcia e non richiede la contestazione immediata: la sanzione può arrivare a casa in un secondo momento. (g. da.)

