«In campo insulti razzisti» 

Campo sportivo Sant’Elena, sul prato venerdì sera i bambini sino a dieci anni per un torneo di calcio. Insieme maschietti e femminucce. La solita, bellissima giornata di sport per i “pulcini” stavolta ha avuto un finale diverso, amaro. Tra due piccoli di otto e nove anni sarebbero volati prima parole poco tenere, poi insulti razzisti. Bagnati da un lungo pianto. Da qui la decisione dell’allenatrice della formazione della Gioventù Assemini, Lucy Alves, di far uscire dal campo la sua squadra.

L’accusa

I contorni della vicenda è meglio tenerli sfumati, per rispetto di tutti. Anche se sul fronte asseminese si è poco propensi a lasciar cadere la cosa. Il presidente della Gioventù Assemini, Pier Paolo Casula, preferisce non alimentare polemiche sui giornali ma è deciso: «Mi faccio portavoce della società: non abbiamo alcuna intenzione di rilasciare dichiarazioni. Dico solo che compiremo i passi ufficiali presso le sedi competenti e che la famiglia del nostro piccolo atleta ha la vicinanza della Gioventù Assemini tutta». L’associazione probabilmente si rivolgerà alla giustizia ordinaria, non sportiva.

Meno pacata è stata sul campo l’allenatrice Lucy Alves, che ieri ha seguito le indicazioni del presidente Casula e ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma, stando ai racconti dei presenti a Dolianova venerdì sera, ha parlato apertamente «di inaccettabili insulti razzisti nei confronti di un tesserato straniero». È stata lei a tentare di consolare il suo giocatore che non riusciva a smettere di piangere, è stata lei, ex campionessa brasiliana di calcio femminile, a capire che nessun bambino asseminese se la sentiva di riprendere il gioco. Anche se poi qualcuno ha visto il padre del bambino di Dolianova avvicinarsi alla panchina di Lucy Alves per chiederle scusa.

La replica

Replica Pino Tatti, presidente della Polisportiva Accademia Dolianova: «Il torneo si è svolto regolarmente, con le squadre in campo e con premiazione finale. Durante la partita Dolianova-Assemini una discussione tra due bambini ha portato all'interruzione della gara. La partita non è stata sospesa ma si è conclusa perché il tempo a disposizione delle squadre era finito. Mi dispiace che questo episodio abbia tolto un po' di quella gioia che si respira nelle manifestazioni dove i protagonisti assoluti sono soltanto ed esclusivamente i i più piccoli. Si è trattato di un bisticcio tra bambini. Si poteva bloccare al momento e dare la possibilità all'intera squadra di concludere la partita. Dopo, insieme ai genitori, si sarebbero prese le giuste misure per far capire al bambino l'errore che ha commesso».

