In campo Ilva e Uri Matchpoint Villasimius 

Giornata di anticipi oggi per due sarde in Serie D e nei tre gironi di Promozione. In campo nel primo torneo, dopo la sosta dello scorso weekend, l’Atletico Uri e l’Ilva impegnati in casa rispettivamente contro la Casertana e il Monterotondo.

Gara complicata per l’Atletico, perché gli avversari sono in terza posizione e cercano l’aggancio al vertice occupato da Sorrento e Paganese tre punti più su; i maddalenini, ultimi a quota 29 con Pomezia, Aprilia e Tivoli, devono uscire dal periodo buio e un successo consentirebbe loro di compiere un grande passo verso la salvezza in una graduatoria molto corta che vede racchiuse sette squadre in tre punti. L’Uri, fermo a 30, è reduce dalla sconfitta di Pomezia maturata nei minuti finali e attraversa un momento non facile dopo un periodo di ripresa, che lo ha portato dal fondo della classifica a una posizione più tranquilla prima di cadere nuovamente in zona playout. Domani i match di Cos (a Sorrento) e Arzachena (a Portici).

In Promozione occhi puntati su Villasimius-Guspini nel girone A, prima contro terza. Il club del Sarrabus deve vincere per avvicinarsi ulteriormente al salto di categoria avendo sei punti di vantaggio sul Castiadas (impegnato alla stessa ora, le 16, sul campo del Gonnosfanadiga) a tre turni dalla fine. In base al risultato, potrebbe arrivare la certezza già stasera. Nel girone B sono in programma Abbasanta-Paulese, Terralba-Santa Giusta e Tonara-Fonni; nel girone C si giocano Oschirese-Ozierese e Sennori-Luogosanto.

RIPRODUZIONE RISERVATA