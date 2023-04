In campo il Consiglio comunale dei ragazzi 

Dopo Ghilarza e Paulilatino anche a Sedilo si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi. Il neoeletto sindaco è Elia Faedda. «Voglio ringraziare la scuola, i docenti, la dirigente scolastica, l’amministrazione comunale e il professor Mario Di Rubbo per averci dato l’opportunità di impegnarci attivamente nel ruolo di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. Prometto di fare del mio meglio, insieme a tutto il Consiglio comunale dei ragazzi per dare concretezza al programma della lista Una idda menzusu», ha detto Elia Faedda. Della Giunta dei ragazzi fanno parte Antonio Chessa, che sarà vicesindaco e assessore allo Sport, tempo libero e politiche giovanili; Elena Porcheddu, assessora all’Istruzione, cultura e spettacolo, ambiente e territorio. Eletti consiglieri di maggioranza Diego Carta, Alice Cuscusa e Alessia Onida, in minoranza Sofia Porcu, Rachele Nieddu e Elena Porcu. Da parte del sindaco Salvatore Pes il ringraziamento alla scuola e al referente Di Rubbo. Poi c’è stata la lettura del messaggio inviato dal vice prefetto vicario di Oristano Giuseppe Rania, in cui è stata sottolineata l’importanza dell’esperienza che faranno i ragazzi. Parole di apprezzamento anche da parte del gruppo della minoranza guidato da Gianni Meloni e dalla dirigente Marina Enna.