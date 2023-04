In campo il 360 GG: Podda cerca di andare ai playout per stare in Serie A 

Il 360 GG Monastir torna in campo già questo pomeriggio per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A. La squadra allenata da Diego Podda ospita a Sestu la Came Dosson per la terzultima giornata della stagione regolare. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15 al PalaDante.

Obiettivo playout

I bianconeri cercano punti per garantirsi il playout e conquistare poi la salvezza attraverso lo spareggio per mantenere la categoria conquistata lo scorso anno. Al momento il 360 GG occupa la quartultima posizione con 26 punti e mantiene una lunghezza di vantaggio sul Petrarca terzultimo. La sconfitta di sabato contro il Ciampino Aniene per 5-2 non ha cambiato nulla visto il contemporaneo ko dei padovani contro la Meta Catania sempre per 5-2.

La squadra di Podda dovrà fare i conti questo pomeriggio con una Came Dosson sesta in classifica, in piena zona playoff e con la possibilità di avanzare ulteriormente per guadagnare una piazza migliore nel tabellone che assegnerà lo scudetto. A fare la differenza può essere ancora una volta il fattore casalingo. A Sestu, il 360 GG Monastir è reduce da cinque risultati utili consecutivi, quattro vittorie e un pareggio, che hanno permesso alla squadra di Podda di conquistare punti preziosi per la corsa salvezza. Non sarà della partita Joao Timm: il portiere brasiliano è stato espulso nella gara giocata appena tre giorni fa contro il Ciampino Aniene. Al suo posto il classe 2001 Francesco Cara, chiamato in causa più volte nel corso di questa stagione e che proprio a Ciampino ha anche parato un calcio di rigore a Portuga appena entrato in campo.

Lotta playout

Per il quartultimo posto e l’accesso al playout si prevede una lotta fino all'ultima giornata tra il 360 GG Monastir e il Petrarca. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, le due formazioni sono separate in classifica solamente da un punto, mentre l'avversaria più probabile per lo spareggio sembra essere l'Italservice Pesaro. I campioni d'Italia in carica, rivoluzionati in estate, hanno cinque lunghezze di vantaggio sul 360 GG, mentre la salvezza diretta dista 6 punti. Il Petrarca giocherà stasera alle 18.30 contro il Real San Giuseppe.