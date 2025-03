In campo Igor Tudor Aspettando i nazionali nasce la nuova Juve 

L'arrivo in auto domenica sera, il primo risveglio alla Continassa e l'emozione di essere l'allenatore della Juventus: Igor Tudor ha ricominciato a muoversi nel quartier generale bianconero ma questa volta senza essere il secondo di nessuno. Ieri si è presentato al J Medical prima delle 10 per sottoporsi ai test medici, poi ha organizzato i primi lavori per la squadra e nel pomeriggio il primo allenamento sotto lo sguardo del direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. I bianconeri devono ritrovarsi dal punto di vista della solidità difensiva, dopo i sette gol subiti contro Atalanta e Fiorentina che hanno portato la dirigenza ad optare per il ribaltone in panchina, e dal punto di vista mentale, perché adesso non si può proprio più sbagliare nell'ottica del quarto posto e della qualificazione in Champions.

Senza uomini

Per provare le sue idee di calcio e un primo “undici” il tecnico croato dovrà comunque aspettare un po', perché al momento il gruppo è striminzito a causa dei tanti giocatori in giro per il mondo con le nazionali. Cambiaso, però, ha già fatto rientro sotto la Mole per un fastidio alla caviglia che non gli ha permesso di partecipare al doppio impegno di Nations League contro la Germania, mentre Nico Gonzalez ha anticipato il viaggio di ritorno dal Sud America: con la sua Argentina è stato espulso nella gara contro l'Uruguay e non potrà sfidare il Brasile. Tanti i bianconeri di ritorno dalle loro nazionali, da Dusan Vlahovic in gol con la Serbia a Kolo Muani, che con la Francia ha ribaltato la Croazia e si è aggiudicato le semifinali di Nations, fino a Conceicao, Veiga e Yildiz, i primi due reduci dalla rimonta contro la Danimarca e il terzo che ha fatto 2 su 2 contro l'Ungheria.

Addio Thiago

Thiago Motta saluta dopo appena 284 giorni di Juve: “Ho vissuto momenti intensi, affrontati con massima determinazione e volontà di migliorare e ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme: auguro ai tifosi e alla Juve il meglio per il futuro”.

