In campo gli “sceriffi” del fisco 

L’obiettivo è recuperare nei prossimi dieci anni oltre 16 milioni di euro di evasione, tributi comunali - Tari e Imu in testa - che non vengono versati in media da un terzo dei quartesi. Ma anche mettere in campo una gestione più moderna dei parcheggi a pagamento in città.

Novità introdotte con il partenariato pubblico-privato affidato in concessione dal Comune al raggruppamento di imprese - Abaco e Municipia - che di fatto partirà dal 1° marzo. «Un progetto importante che ci consente di dare una svolta nella lotta all’evasione fiscale e nella digitalizzazione», dice il vicesindaco Tore Sanna.

Esattori esterni

La decisione di esternalizzare la riscossione dei tributi, compresa l’imposta di soggiorno che i turisti dovranno pagare dal prossimo mese, era stata approvata in Giunta e in Consiglio lo scorso anno. «Dietro ogni singola procedura c’è un lavoro enorme, che dirigente e dipendenti dei Tributi non potevano continuare a fare da soli, seppur con la collaborazione degli altri settori», ammette il vicesindaco. La gestione esterna si concentra nell’attività di riscossione ordinaria e coattiva, compresi gli accertamenti e i solleciti di pagamento agli evasori. Tutto sotto la supervisione dell’ufficio tributi del Comune.

Lotta all’evasione

Per quanto riguarda le entrate ordinarie l’obiettivo è riuscire a ridurre la percentuale di evasori: sull’Imu la missione è passare da un incremento di 240mila euro nel primo anno fino a 852.344 euro entro il decimo anno, per un totale di oltre 5 milioni. Mentre per la Tari si punta a una crescita progressiva dai 400mila euro iniziali fino a 2 milioni e 200mila annui, raggiungendo complessivamente oltre 13 milioni in dieci anni. «Questo ci permetterà di ridurre il fenomeno dell’evasione tributaria, migliorare l’equità fiscale e potenziare la capacità di spesa dell’ente», sottolinea il vicesindaco con delega al Bilancio.

Si punta anche sulla digitalizzazione. Il progetto prevede una piattaforma per la gestione delle entrate, sportelli virtuali attivi giorno e notte, e un monitoraggio fiscale attraverso una banca dati unica. «Grazie a questa iniziativa Quartu diventa un modello di riferimento per la gestione innovativa delle entrate comunali», spiega Sanna. E ribadisce: «L’obiettivo non è solo il recupero delle risorse economiche, ma anche la costruzione di un rapporto più trasparente e collaborativo con i cittadini, garantendo equità fiscale e migliorando la qualità dei servizi pubblici».

I parcheggi a pagamento

Le novità si allargano anche alla sosta a pagamento. La gestione in questo caso è già da anni affidata ad Abaco, la stessa società che fa parte del raggruppamento di imprese che si è aggiudicato il partenariato, ma saranno introdotte alcune innovazioni: dai parcometri intelligenti, sino ai pannelli a messaggio variabile che aggiorneranno in tempo reale gli automobilisti sui parcheggi disponibili.

