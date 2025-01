In campo due paesi in una squadra 

In estate la presentazione del progetto e i primi passi con l’iscrizione della squadra alla Seconda categoria di calcio. Ora il “Sini-Masullas 2011”, che vuole riunire in un progetto unitario i due centri della Marmilla, si consolida con un altro passo avanti: l’esordio al Comunale di “Su Pranu”, a Masullas. Il manto erboso domenica scorsa ha ospitato la gara contro la Monreale. Unione e collaborazione, nel mondo dello sport ma che ha ricadute anche nel sociale, in una zona a rischio spopolamento.

«Motivo di orgoglio»

«Come avevamo promesso – commenta il presidente del Sini-Masullas, Marco Cau – abbiamo giocato con i colori storici della Masullese e riportato il calcio nel paese. Con la prima partita ufficiale abbiamo consolidato il progetto che porta benefici a tutti. A livello umano, in particolare, ha migliorato i rapporti e creato condivisione. È stato un grande motivo di orgoglio giocare a Masullas. Ora proseguiremo con l’alternanza di partite tra Sini e Masullas». Una condivisione che va oltre all’aspetto sportivo. «Il segnale forte – prosegue Cau – credo sia stato quello di realizzare il progetto, nel rispetto degli accordi presi in estate. Tanti sono i segnali positivi arrivati, in particolare a livello di presenza di pubblico e partecipazione».

Dieci anni di stop

Dopo l’avvio della collaborazione, il calcio è ricomparso a Masullas dopo 10 anni. L’ultima apparizione della storica Masullese risale al 2015. Il giorno del ritorno in campo è stato festeggiato con una folta rappresentanza locale a livello dirigenziale e in campo; a simboleggiare la collaborazione la fascia di capitano sul braccio di Federico Siuni, uno dei giocatori di Masullas. «Per me è stato motivo di orgoglio e una grossa emozione, considerata anche la cornice di pubblico che ha partecipato all’evento – conferma Siuni - perché l’idea di giocare a Masullas si era profilata già da tempo. Spero che questo progetto possa coinvolgere sempre più giocatori di tutto il circondario. La nostra zona ha bisogno di attività che coinvolgono i giovani, anche nello sport, e questo progetto penso sia valido in questo senso. Di questo giorno mi rimarrà impressa la cornice di pubblico presente». Soddisfatto anche il sindaco di Masullas, Ennio Vacca: «Un evento importante anche per la partecipazione notevole del pubblico. Oggi è fondamentale fare queste attività e unire le forze».

