In campo contro l’ossessione del telefono 

Circa duecento mini cestisti tesserati e una missione da portare avanti: far innamorare i bambini dello sport - possibilmente del basket - e distoglierli da telefonini e videogiochi. Missione portata avanti dalla Ferrini basket Quartu, una fra le società sportive più longeve in città, che dopo anni registra un boom di iscritti nel settore giovanile, (oltre al successo della prima squadra maschile a livello regionale).

«Riteniamo fondamentale partire dalla giovane età con attività ludiche - commenta il presidente, Alberto Zoncheddu - il nostro obiettivo è invogliarli a fare sport in generale, con la speranza che scelgano la pallacanestro e continuino a praticare questa disciplina». I numeri confermano l’interesse dei piccoli quartesi, che scelgono i campi di via Pessina per muovere i primi passi nel mondo dello sport. «Accogliamo i bambini dai 3 anni, e abbiamo quasi 200 tesserati - sottolinea soddisfatto il presidente della Ferrini basket - quello che a noi interessa è creare un senso di appartenenza e che si sviluppi la socialità. È importante partire dai bambini, oggi hanno tanti input che in alcuni casi li portano a stili di vita non proprio sani. Dobbiamo cercare di incuriosirli alla pratica sportiva, farli appassionare. Lo sport - aggiunge Zoncheddu - è fondamentale per far crescere le future generazioni sane, e soprattutto con dei validi principi”. ( f.l. )

