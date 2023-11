In campo contro la povertà 

A Macomer i volontari della Caritas scendono in campo con una raccolta di alimenti per i poveri. Tutti i prodotti saranno distribuiti nelle case dove c’è bisogno in modo da combattere il disagio sociale e consentire a tutti di vivere un Natale più sereno. A Macomer i poveri sono tanti. Secondo una ricerca del gruppo consiliare “Macomer 2030”, in questa cittadina, dove prima c'erano prosperità e lavoro, ora ci sono disoccupazione e povertà.

Sono 2050 gli adulti che vivono con cassa integrazione, Naspi e reddito di cittadinanza. Ma i poveri, quelli che non hanno nessun reddito, sono molti di più. Migliaia di persone, compresi i bambini. Così le Caritas delle quattro parrocchie si uniscono in una iniziativa, fissata per sabato, davanti a tutti i supermercati, anche nella zona industriale di Tossilo.

La mobilitazione

Si mobilita un esercito di volontari, per raccogliere cibo e prodotti non deperibili. Il moto è quello di sempre: “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. È il filo conduttore dell’iniziativa, coordinata dal parroco padre Andrea Rossi, con don Marco Saurra e don Leonardo Arca.

«Ci siamo mobilitati per dare risposte ad una situazione che appare drammatica - dice padre Andrea Rossi -. La Caritas, che ha il polso della situazione, ha accertato che rispetto agli anni passati, in questa cittadina sono aumentate le richieste di assistenza. Non abbiamo i numeri precisi, ma sappiamo che solo gli adulti sono un paio di migliaia: hanno perso anche il reddito di cittadinanza. A questi si aggiungono bambini e famiglie intere. Ci affidiamo al buon cuore della gente, oltre alla disponibilità di tutti i supermercati che operano a Macomer».

Il Comune

In campo persone di tutte le età, pronte a porgere un sacchetto nell’auspicio di fare gli acquisti che altri non possono permettersi. All’iniziativa si unisce il Comune. «La situazione è peggiorata in questi ultimi mesi - dice Maria Luisa Muzzu, assessore ai Servizi sociali - in tanti non hanno un lavoro e non percepiscono più il reddito di cittadinanza. Collaboriamo con i volontari, per fare un lavoro di rete e cercare di venire incontro a chi vive nel disagio».

