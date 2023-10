“Un campione per amico” approda a Sassari. Ieri mattina in piazza d'Italia l'evento promosso da Coni e Banca GeneraliAdriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni hanno giocato con i bambini delle scuole sassaresi. «Siamo qui per farli divertire- hanno detto - ma anche per insegnare valori come la disciplina, il rispetto dell'avversario, la voglia di fare sport, lasciando da parte cellulari e playstation”.