In campo Cagliari, Juve, Milan, Inter e Psg  

Cagliari alla prova Romulea, Olbia in campo col Vado Ligure. Ma il debutto più interessante riguarda la Torres, che nella prima sfida del Torneo Mondiale “Manlio Selis”, al via oggi in Gallura, se la vedrà col Genoa.

Si comincia

Per i sassaresi la 26ª edizione della manifestazione di calcio giovanile, categoria Under 13, parte contro una delle grandi: si gioca alle 18,30 al “Signora Chiara” di Calangianus. Alla stessa ora il Cagliari esordirà allo Stadio “Orecchioni” di Arzachena contro i romani del Romulea, mentre l’Olbia alle 17 gioca in casa, al Geovillage, col Vado Ligure. Il sipario sul torneo si alzerà però alle 15 con due gare in contemporanea: Levante Azzurro Bari-San Paolo Sassari al Geovillage e Varesina Calcio-Latte Dolce al “Pincelli” di Budoni. A seguire, sugli altri campi (coinvolte anche Buddusò, Monti e Tempio, sede della finalissima), le altre partite. Oltre ai 13 club sardi sono presenti i professionisti di Cagliari, Olbia e Torres e i dilettanti di Accademia Ogliastra, Arzachena Academy Costa Smeralda, A.S.D. Pirri, Cosmo Sassari, Sestu Calcio, Fp14 Quartu Sant’Elena, Sassari Calcio Latte Dolce, Gigi Riva Cagliari, G.S. San Paolo Sassari e Polisportiva Porto Rotondo.

Club internazionali

Ci sono anche le big del calcio italiano ed europeo a partire dai campioni uscenti dell’Inter, che proveranno a difendere il titolo contro Juventus, Milan, Atalanta, Torino, Roma e Genoa e, tra le straniere, Paris Saint-Germain, Espanyol de Barcelona, Crystal Palace, Malmoe, Ludogorets e CSKA Sofia. Completano il quadro delle 40 partecipanti, suddivise in 10 gironi, Pisa, Levante Azzurro Bari, Nuova Tor Tre Teste Roma, Vigor Perconti Roma, Grifone Calcio Roma, Blue Devils Napoli, Vado Ligure, Lascaris Torino, Chisola Calcio Torino, Urbetevere Roma, Tau Calcio Altopascio, F6 Academy Salerno, Romulea Roma e Varesina Calcio. La fase a gironi si completerà domani: passano il turno le prime classificate e le migliori seconde. Ottavi e quarti di finale domenica, rispettivamente la mattina e il pomeriggio. Infine, il 1° maggio, le semifinali di mattina al Geovillage e al “Pirina” di Arzachena e la finale alle 17 al “Manconi” di Tempio: dirige l’arbitro, da anni protagonista sui campi di Serie A e B Andrea Colombo di Como.