In campo anche Stefania Craxi: «Forse la donna era confusa Le autorità locali hanno aiutato» 

«Sono felice, come in Italia lo siamo tutti, che la vicenda di Valentina Greco si sia risolta nel modo migliore e che sia stata dimessa dall’ospedale, in modo che possa tornare a casa». Raggiunta al telefono, Stefania Craxi, presidente della commissione Difesa ed Esteri del Senato, tiene molto a sottolineare la soddisfazione generale, e la sua, per il lieto fine dopo dieci giorni di preoccupazione sulle sorti della 42enne cagliaritana. Resta però l’interrogativo: che cosa è successo all’attivista per i diritti umani che da tre anni vive e lavora in Tunisia? Craxi ha un’idea estremamente precisa, frutto certamente del suo ruolo istituzionale e forse anche di quanto assicurano i suoi contatti nel Paese nordafricano, dove il padre Bettino ha trascorso gli ultimi anni ed è tuttora sepolto al cimitero di Hammamet.

La ricostruzione

«Sono profondamente convinta, considerato che le informazioni in mio possesso lo indicano chiaramente, che la donna cagliaritana abbia perso coscienza e contezza di sé dopo un malore importante, e confusa com’era probabilmente nemmeno voleva farsi trovare. Non a caso, è stata ritrovata pulita dopo dieci giorni». Insomma, pur andando appena un po’ oltre ciò che sostiene pesando le parole Stefania Craxi, la convinzione sembra essere che Valentina Greco, in stato confusionale dopo quel problema di salute, si sia nascosta dentro l’appartamento di Sidi Bou Said dove alla fine l’ha trovata la Gendarmeria. La presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama è però certa che, quello della cagliaritana, non sia stato affatto un giallo internazionale: «Escluderei certamente ipotesi diverse da un problema di salute che con ogni probabilità ha disorientato la nostra connazionale. Quando la polizia tunisina è entrata a casa sua e l’ha ritrovata nell’armadio, l’ha condotta in caserma per capire che cosa le fosse accaduto e l’ha sentita con l’assistenza di uno psicologo. È stato proprio lo specialista», rivela Craxi, «a interrompere il colloquio: era evidente che la nostra connazionale non era in grado di sostenerlo per via dello condizioni psicologiche da cui ancora non si era ripresa». Ieri è stata sentita nuovamente: ha ripetuto di essere svenuta nell’armadio.

Il coordinamento

Dunque, un malore fisico che ha privato Valentina Greco della lucidità: queste sono le informazioni giunte alla presidente della commissione Esteri del Senato, che si mostra assai sicura e ringrazia tutte le persone che hanno avuto un ruolo in questa vicenda che ha tenuto l’Italia, e la Sardegna in particolare, con il fiato sospeso: «È un preciso dovere del ministero degli Esteri», fa notare, «assistere e soccorrere un italiano all’estero che si trova in difficoltà, e la Farnesina l’ha fatto egregiamente. L’Ambasciata si è mossa come doveva, la collaborazione da parte delle autorità tunisine, particolarmente della loro polizia, è stata perfino encomiabile. L’Italia», scandisce Stefania Craxi, «ha goduto di una straordinaria collaborazione da parte di tutte le autorità tunisine. Ora la signora Greco ha bisogno di riposo per potersi riprendere dopo una vicenda che l’ha comunque provata».

