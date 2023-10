In campo anche l’Under 21 

Bolzano. Con il pugno di Nasti a Ruggeri («è stato un gesto folle»), la bufera scommesse («è una malattia e va curata»), dopo una settimana decisamente poco felice, la Nazionale Under 21 è pronta a scendere in campo. Oggi alle 17.45 a Bolzano gli azzurrini affrontano la Norvegia in un match valido per la qualificazione a Euro 2025. L'Italia ha iniziato con un pareggio in Lettonia e una vittoria in Turchia; i norvegesi, invece, sono a punteggio pieno, a quota sei e 14 gol segnati (senza subirne) in due partite. «Questa Norvegia è una squadra meno fisica e più tecnica», ha spiegato l'allenatore Carmine Nunziata. «Sarà una partita difficile, perché parliamo di una squadra forte e di talento da metà campo in su: dietro, invece, qualche difficoltà ce l'ha. Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nostre possibilità: servirà intensità, soprattutto contro giocatori di qualità, ma l'importante è fare la nostra partita e il nostro calcio». In campo presumibilmente dal primo minuto i due giocatori del Cagliari Prati e Oristanio.

