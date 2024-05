In campo anche la Primavera 

Quasi in contemporanea con il match del Mapei Stadium, la Primavera del Cagliari sfida al “Sinergy Stadium” l’Hellas Verona (ore 11) per l’ultima gara della stagione. Nonostante il sogno playoff sia ormai svanito, c’è la volontà di chiudere al meglio una stagione che ha visto la formazione rossoblù lottare fino alla fine con le “big” del campionato per gli spareggi scudetto.

Il tecnico Pisacane dovrebbe concedere spazio ai ragazzi più giovani, provenienti dall’Under 18, che saranno confermati il prossimo anno. Una cosa è certa: da questo gruppo Primavera sono usciti dei prospetti interessanti. Tra questi, Riyad Idrissi, terzino sinistro “moderno”, già nel giro della Nazionale U19, talento su cui il Cagliari potrebbe puntare in futuro. Ma molti altri non sono da meno. Vinciguerra è cresciuto in modo esponenziale, Catena ha catturato l’attenzione di diverse squadre europee. E Carboni, vera anima della squadra, gioca con la maturità di un veterano. Il lavoro svolto da Pisacane, dal ds Carta, dal coordinatore tecnico Muzzi e dal responsabile del settore giovanile Mereu, sta dando i suoi frutti.

