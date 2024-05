In campo anche la Primavera a Firenze 

Quasi in concomitanza con la partita della Domus, la Primavera di Fabio Pisacane sfida alle 11 la Fiorentina (già salva) al Viola Park. Anche se non c’è ancora l’aritmetica, per i giovani rossoblù le speranze di raggiungere i playoff si sono drasticamente ridotte. A tre giornate dalla fine della stagione, il divario attuale dal sesto posto sembra ormai insormontabile considerando che Sassuolo e Torino, a +7 dai sardi, e Milan, a +5, scenderanno in campo nel pomeriggio di domani. Malgrado il sogno di accedere agli spareggi scudetto sia di fatto sfumato, c’è la voglia di far bene in un campo difficile e di mettere la ciliegina sulla torta ad una stagione molto positiva e che ha visto la maturazione di tanti ragazzi. È probabile che il tecnico Pisacane possa concedere minutaggio a coloro che hanno trovato meno spazio, con un occhio di riguardo verso quei giovani, nati tra il 2006 e il 2007, che il prossimo anno faranno parte del nuovo gruppo Primavera. Se da un lato c'è un leggero rimpianto per non aver raggiunto un obiettivo che sembrava alla portata, dall'altro è fondamentale sottolineare il prezioso lavoro di valorizzazione portato avanti da Pisacane e dal suo staff.

RIPRODUZIONE RISERVATA