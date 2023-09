In campo anche gli Azzurrini 

Dopo il pari di venerdì contro la Lettonia, l'Under 21 di Nunziata e dei due rossoblù Oristanio e Prati oggi affronta la Turchia a Kocaeli (ore 18.30, arbitro il francese Gaillouste) nel secondo impegno nelle qualificazioni all'Europeo 2025.

«Dovremo alzare l'intensità, anche perché la Turchia ti viene addosso e ti fa pressione alta», le parole di Nunziata in conferenza stampa. «L'errore commesso nella partita precedente è stato quello di essere troppo lenti: bisogna pensare prima, essere più reattivi e giocare più in verticale e meno in orizzontale». Nunziata torna anche sulla partita contro i lettoni: «Mi aspettavo qualcosa di più a livello di squadra, ma non è facile dopo tre giorni di lavoro fare le cose che l'allenatore ti chiede. A livello di occasioni, comunque, ne abbiamo avute sei, più un rigore che non ci è stato concesso. Sotto quell'aspetto sono contento, ma è normale che se non fai gol gli avversari prendono fiducia e si chiudono». La voglia di reagire, però, è tanta e nello spogliatoio si percepisce: «I ragazzi si allenano bene e vogliono fare una grande partita».

