In campo ad Assemini anche i tre nuovi 

C’erano anche gli ultimi arrivati Rodriguez, Zé Pedro e Belotti ieri alla ripresa della preparazione dopo due giorni e mezzo di riposo. I giocatori del Cagliari si sono ritrovati per la prima volta, dunque, dopo la beffa di Napoli. Il Gallo è sbarcato nell’Isola giusto in tempo. La solita accoglienza calorosa all’aeroporto di Elmas. «Sono pronto, mi sono sempre allenato», ha detto il neo rossoblù.

I nazionali

Assenti giustificati ieri ad Asseminello i sette nazionali. Vale a dire gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, l’angolano Luvumbo, lo slovacco Obert, lo zambiano Liteta e il turco Kiliçsoy. Hanno svolto un lavoro a parte, invece, Pavoletti e Radunovic. Sia il capitano sia il portiere serbo, tuttavia, sembrano essere ormai sulla via del recupero e potrebbero aggregarsi al gruppo da un giorno all’altro. Puntano così a una convocazione per la gara con il Parma, alla ripresa del campionato dopo la sosta, sabato 13 alle 15 alla Unipol Domus. Una gara importante per i rossoblù, tra l’altro, essendo il primo scontro diretto.

L’amichevole

Approfittando della pausa, il Cagliari ha organizzato per venerdì un’amichevole a Buddusò con la formazione locale, neo promossa in Eccellenza. Il fischio d’inizio alle 16. Il test potrebbe segnare il debutto in rossoblù per Belotti. (f.g.)

