In campo ad Arzachena nel ricordo di Galeazzi 

Un gioco in clamorosa espansione, un personaggio amato (e rimpianto) da tutti, un po’ di temi a pronta presa (inclusività, aspetti sociali, memoria): si potrà obiettare che con questi ingredienti sia facile cucinare una ricetta perfetta, ma non è automatico, Può funzionare se a cucinare è uno chef competente e appassionato come l’Ussi Sardegna, il gruppo sardo dei giornalisti sportivi che, dal 15 al 18 giugno, allestisce la seconda edizione del Memorial Giampiero Galeazzi di padel. È il pretesto per fare un po’ di attività (giornalisti bravi e meno dotati incroceranno le racchette con personaggi dello sport e della televisione, i due mondi di “Bisteccone”), per stare insieme a discutere, magari di “Memoria tra giornalismo e curiosità” (tema del corso di formazione dell’Ordine, abbinato al torneo), coinvolgere le scuole con un concorso letterario per le terze medie galluresi.

Già, perché dopo l’edizione cagliaritana, il Memorial Galeazzi trasloca in Costa Smeralda, ad Arzachena, dove comincerà giovedì 15 giugno. La presentazione avvenuta nella sede del Coni, a Roma, la partnership con la Rai (oltre che con lo stesso Comitato Olimpico e con l’Aics) e l’affetto con cui i figli del grande giornalista sportivo, Gianluca e Susanna, hanno sposato l’iniziativa, sono il marchio di qualità. Il pepe lo metteranno i partecipanti: «Io e Casiraghi siamo stati battuti da Brocchi e Marcolin in finale: vogliamo la rivincita», ha scherzato Gianfranco Zola. Ma forse non scherzava. ( c.a.m. )

