In camper per far vivere meglio gli animali 

Una giovane di San Giovanni Suergiu ha deciso di scendere in prima linea per chiedere allo Stato regole più stringenti per la gestione dei cani. Dopo la laurea in allevamento e benessere animale Chiara Ariu vive in camper e gira l’Italia e l’Europa occupandosi di consulenza alimentare e rieducazione dei cani. Purtroppo il 6 maggio scorso il suo adorato jack russell Milo è stato aggredito e ucciso da un cane senza guinzaglio e ora lei, anche alla luce dei tanti episodi di cronaca che hanno visto vittime non solo cani ma soprattutto persone, ha iniziato questa battaglia.

