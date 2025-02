In campagna una distesa di mega batterie 

La società “Mogorella srl” del paese nella Marmilla ha solo il nome. Nata circa un anno fa con sede legale a Milano, il 25 marzo del 2024 ha presentato al ministero dell’Ambiente istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto Bess di potenza 72 megawatt e ovviamente delle opere annesse. Dove? Nelle campagne di Mogorella. E per avviare i lavori chiede l’occupazione temporanea di alcune aree, (7.300 metri quadrati) esterne all’impianto stesso.

L’impianto

Quel che la “Mogorella srl” vorrebbe realizzare è un impianto di stoccaggio di energia elettrica costituto da undici “isole”. Ognuna di queste aree è composta da otto moduli di batterie «del tipo agli ioni di litio ferro fosfato», un modulo trasformatore e quadri ausiliari. Non basta, a questi si aggiungerebbero moduli di controllo, alcuni conteiner e magazzini.

Procedimento

«Il sistema verrà collegato alla rete elettrica attraverso una propria sottostazione di trasformazione per l’elevazione a 220 chilovòlt e condividerà per la connessione alla rete elettrica in alta tensione, la sottostazione utente 220/30 chilovòlt “Grighine”», si legge nell’avvio di procedimento per l’occupazione temporanea delle aree.

«Terre che saranno occupate per 18 mesi circa» e che serviranno, tra le altre cose «per lo stoccaggio materiali, per l’installazione dei container uffici delle imprese esecutrici, per l’installazione dei container magazzino».

Le osservazioni

Tutti gli elaborati sono depositati nei Comuni di Mogorella e Ruinas e i proprietari delle aree (5 in tutto, compresa la 4New Monte Grighine srl, proprietaria del parco eolico Monte Grighine) «potranno prenderne visione e avanzare osservazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’avviso», si legge nel documento a firma del dirigente del Ministero Maria Rosaria Mesiano.

