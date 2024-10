In cammino tra fede e natura 

Un cammino (lento) sulla strada della storia cristiana che unisce Anglona e Gallura: è “La via dei Patroni. Spiritualità, natura e arte da Castelsardo a Olbia” che collega le due sedi patronali, passando per quella vescovile, tra i luoghi di culto espressione culturale dell'eredità religiosa della Diocesi di Tempio Ampurias. Presentato nella Basilica di San Simplicio, dal vescovo Roberto Fornaciari, dal direttore dell'istituto Euromediterraneo, don Giorgio Diana, e dell'archeologo che ha curato il progetto, Simone Falqui, il tracciato parte dalla concattedrale di Sant'Antonio Abate, contempla la chiesa di Nostra Signora di monte Alma a Nulvi, la cattedrale di San Pietro a Tempio, l'eremo dei santi Nicola e Trano a Luogosanto e si conclude nella basilica dedicata al martire Simplicio.

Le tappe

Cinque tappe tra le bellezze dei due territori per percorrere un viaggio spirituale e interiore suggestionato dai ritmi lenti della natura, della cultura e delle tradizioni raccontate dall'accoglienza autentica delle comunità che le custodiscono, tra i Comuni di Tergu, Sant'Antonio di Gallura, Martis, Laerru, Perfugas e Bortigiadas. Non solo per riscoprire la profondità del messaggio evangelico e la propria identità, La via dei patroni è anche un'occasione di valorizzazione dei territori, nel solco del turismo lento e religioso. «Il progetto si inserisce in quello più ampio regionale di rilancio dei territori che va oltre la promozione delle risorse estive e la nostra diocesi ha aderito alla proposta della Regione, in collaborazione con la Conferenza episcopale sarda, di presentare un progetto per valorizzare i beni e le comunità del nostro territorio», ha detto monsignor Fornaciari: «La via dei Patroni permette a viandanti e pellegrini di incontrare luoghi un pò speciali perché hanno una valenza sia spirituale e religiosa che artistica e naturalistica ed è pensato, oltre che per i fedeli, anche per i turisti che apprezzano la vacanza alternativa al mare, tra valli e boschi da esplorare lentamente a piedi o in bicicletta». Manca solo la cartellonistica per indicare il cammino che sarà segnato con il logo stilizzato della diocesi, la via è quasi pronta e in previsione del Giubileo ambisce a diventare una strada maestra.

