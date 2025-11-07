In cammino sulle orme dei Beati 

Novanta chilometri fra fede e natura, attraverso i territori incontaminati di Galtellì, Orosei, Dorgali, Orgosolo e Oliena. È la nuova sfida del Cammino dei Beati, ideato dalla Fondazione destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna (Fdps), nel nome di Maria Gabriella Sagheddu, Antonia Mesina e Giovanni Antonio Solinas. L’iniziativa è stata presentata ieri a Oliena, alla presenza di amministratori locali ed esperti. Ne emerge un progetto ambizioso, sostenuto dall’assessorato regionale al Turismo in cui devozione e turismo lento ai fondono fra loro, con l’obiettivo «di valorizzare la dimensione spirituale e culturale dei luoghi legati ai santi e ai beati dell’isola, intrecciando storia, paesaggio e tradizioni», come sottolineato dal presidente della Fdps e sindaco di Galtellì Franco Solinas.

La discussione

Nel corso del dibattito, aperto con i saluti del sindaco del sindaco di Oliena Bastiano Congiu e moderato dal giornalista Gianfranco Locci, vari gli interventi. In rappresentanza dell’assessore Franco Cuccureddu, il capo di gabinetto Carla Medau ha tracciato un bilancio sull’iniziativa e riflettuto sulle importanti ricadute che il Cammino porterebbe su un territorio che dalla montagna abbraccia il mare.

Da parte di don Giuseppe Cheri, parroco di Oliena, è emersa la soddisfazione «per un’iniziativa in cui si fondono fra loro – ha detto il sacerdote – la devozione e il legame delle comunità con i santi e beati, associandoli alla valorizzazione delle bellezze che ci circondano». A seguire i contributi del giornalista Paolo Matta, autore della collana “Santi e Beati di Sardegna”, che per l’occasione ha offerto uno sguardo sulla spiritualità tra Baronia e Barbagia.

Fasce tricolori

Dai sindaci di Dorgali, Angela Testone, Elisa Farris (Orosei) e Pasquale Mereu (Orgosolo) un'ampia riflessione sul valore comunitario e turistico del progetto, prima dell’accento alle tappe future del Cammino da parte di Renato Tomasi, responsabile del Settore Valorizzazione territoriale dell’assessorato del Turismo.

A margine delle relazioni del geografo Matteo Cara e della direttrice editoriale di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana, la presentazione del video emozionale sul Cammino, curato dall’assessorato stesso e prossimo ad essere divulgato sula rete per intercettare nuovi turisti.

Oggi, la conclusione con una cammino lungo le sponde del fiume Cedrino, con ritrovo fissato per le 8.30 nella Casa del beato Solinas, seguito da un pranzo conviviale nelle sorgenti di Su Gologone e i saluti finali nel pomeriggio.

