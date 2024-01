In cammino sui binari della memoria 

«Dopo il 7 ottobre è tornato l’antisemitismo, gli ebrei oggi hanno di nuovo paura di vivere in Europa. Avevamo detto che “mai più” avrebbe significato “mai più” e invece siamo ancora qui a dovere difendere le nostre vite», ha detto Irene Shashar, sopravvissuta all'Olocausto dopo la prigionìa nel ghetto di Varsavia, parlando agli eurodeputati a Bruxelles, ieri in occasione della sessione plenaria dedicata al giorno della memoria.

Le iniziative

E “in ricordo delle vittime del pogrom del 7 ottobre 2023”, ieri l’associazione Chenàbura Sardos Pro Israele ha voluto affiggere una targa nel Giardino dei Giusti tra le Nazioni in via dei Genovesi. «Ci sembrava il miglior modo per celebrare una giornata di riflessione sulla tragedia della Shoah e su come questa possa ripetersi», spiega il presidente Mario Carboni.

È stato l’inizio delle numerose iniziative – anche in Sardegna – per la Giornata della memoria, che ricorre il 27 gennaio in tutto il mondo, in Italia istituita con una legge del 2000 per non dimenticare l’orrore della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, e tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati e imprigionati, e tutti coloro che si sono opposti alla “soluzione finale” voluta dai nazisti.

La Prefettura

Le manifestazioni proseguono oggi alle 10.30 con una serie di eventi ufficiali organizzati dalla Prefettura di Cagliari nell’Auditorium del Conservatorio Pier Luigi da Palestrina. Dopo i saluti dei padroni di casa e quelli dei rappresentanti delle istituzioni, si procederà alla consegna della Medaglia d’Onore in memoria di Beniamino Benigno Orrù, deportato dal 14 settembre 1943 al 4 settembre 1945 e internato in Germania, Stalag III B presso Furstenberg-Sur-Order. L’onorificenza sarà consegnata dal prefetto al nipote Alberto Cixi.

A seguire, l’intervento della studentessa della classe 4L Scienze Umane dell’Istituto Globale di

Sant’Antioco Vittoria Fadda, che illustrerà il progetto “Genocidio. La memoria della Shoah”, e la dissertazione del professore di Storia Contemporanea dell’Università di Cagliari Stefano Pisu dal titolo “Shoah e cinema: vedere, ricordare, comprendere”.

A Nuoro

“In cammino sui binari della memoria”: una giornata di formazione e dibattito è in programma domani a Nuoro alle 10.30 all’Auditorium Isre Giovanni Lilliu. Un ulteriore tassello nel percorso di formazione che 183 giovani, del Progetto Promemoria Auschwitz hanno intrapreso da oltre un mese per prepararsi al viaggio a Cracovia, dal 2 al 7 febbraio. Visiteranno il Ghetto, la fabbrica di Oskar Schindler e i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. Luciana Castellina, presidente onoraria nazionale dell’Arci, interverrà sul tema “Giovani, partecipazione e cittadinanza europea”.

Gli artisti

Sempre domani, la Pinacoteca nazionale di Sassari, organizza un percorso a tema dal titolo “In fuga dal nazifascismo. Costantino Nivola - Ruth Guggenheim”. A partire dalla biografia dei due artisti, le visite, dalle 11.30 alle 17, si focalizzeranno sulle vicende che hanno portato alla drammatica fuga della coppia a Parigi e in seguito verso gli Stati Uniti, dopo l’emanazione delle leggi razziali e il mandato di arresto per loro.

