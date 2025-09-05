In cammino per le donne uccise 

Il borgo di Montevecchio è stato scelto come prima tappa del cammino “Orme d’ombra”, un progetto per ricordare le donne vittime di violenza di ieri e prevenire quelle di domani. Ideato dall’attivista viandante Rosalba Castelli, presidente dell’associazione Artemixia, sarà un viaggio di 1.200 chilometri attorno alla Sardegna per onorare la memoria delle donne uccise dagli uomini. La partenza è prevista domani, alle 8.30 dalla piazzetta delle Cernitrici, per poi proseguire lungo il cammino minerario di Santa Barbara fino al Cammino delle 100 Torri che abbraccia l’intero perimetro dell’Isola. La presentazione si terrà invece questa sera alle 19 ad Arbus, nell’Anfiteatro, insieme agli assessori Toniella Raccis e William Collu e ai rappresentanti di Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Alma Escursioni, Angeli nel Cuore, Gal Linas Campidano e Associazione Cammino 100 Torri.

La memoria

La scelta di Montevecchio come prima tappa ha un forte valore simbolico: si partirà dal Sentiero delle cernitrici, un percorso in memoria delle undici donne e bambine morte nel Cantiere Azuni il 4 maggio 1871: tragedia rimasta nascosta tra le pagine di storia fino a quando Iride Peis, maestra e scrittrice guspinese, l’ha scoperta e resa pubblica nei suoi libri. «Per noi gente di miniera è una data da cucire nella memoria – dice Francesca Tuveri, assessora alla Cultura di Guspini –. Erano donne, molte poco più che bambine, costrette dalla povertà a un lavoro miserabile. Nessuno pagò per questa disgrazia e fu data al fato la responsabilità».Per Clelia Atzori, presidente dell’associazione guspinese XconoscereXfare, «un progetto denso di significato e obiettivi. Il nostro compito come comunità sarà quello di sostenerlo con accoglienza e presenza al suo avvio».

L’itinerario

Il cammino proseguirà verso Piscinas, Buggerru e lungo l’intero perimetro dell’Isola. La conclusione è prevista a novembre a Torino, sede di Artemixia, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Il percorso toccherà cento Comuni e 105 torri: in ciascuna tappa Rosalba Castelli deporrà un nastro ricamato a mano dalle donne detenute del carcere Lorusso e Cotugno di Torino, con incisi i nomi delle vittime di femminicidio. Sono già 170 i nastri preparati. Il cammino sarà accompagnato da incontri e momenti artistici e di riflessione con il coinvolgimento delle comunità locali. «Il progetto porta la sensibilizzazione nei territori, calandola nel contesto quotidiano – afferma Nicola Melis, presidente di Cammino 100 Torri –. I nastri con i nomi delle vittime hanno un valore simbolico che speriamo venga compreso da tutti». Per Mauro Usai, presidente della fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, «in un periodo in cui la cronaca ci rimanda episodi di brutalità, è fondamentale unire memoria, cultura e impegno civico per creare spazi sicuri e promuovere una cultura del rispetto».

