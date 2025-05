In cammino per la pace: la pioggia non ferma il corteo contro il riarmo 

La pioggia non ha fermato la seconda edizione della marcia della pace San Giovanni-Carbonia. Oltre 150 persone non si son fatte intimorire dalle avverse condizioni climatiche iniziali e, sotto la pioggia, si sono radunati nella piazza centrale di San Giovanni Suergiu per mettersi poi in cammino seguendo il vecchio tracciato della linea ferroviaria, oggi pista ciclabile, e arrivare dopo circa due ore nella piazza principale di Carbonia.

A fare da padrona durante il corteo è stata la bandiera della pace ma non sono mancate neanche quelle palestinesi e quelle delle tante associazioni che hanno aderito: Casa del popolo, Arci, Anpi, Mare vivo, Cgil-Spi, Auser, Senso Comune, Asp e l’ufficio Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Iglesias.

Diverse le tematiche affrontate, poi riprese durante gli interventi finali: il no agli investimenti per il riarmo e l’utilizzo di quei fondi per scuole sanità e altre tematiche sociali di primaria importanza; la vicinanza alle popolazioni in guerra; il riconoscimento dello Stato palestinese. Quasi tutti i partecipanti sono stati poi concordi nel ricordare Papa Francesco, riconosciuto come instancabile uomo di pace.

Ad accogliere la manifestazione in piazza Roma, a Carbonia, c’erano il sindaco Pietro Morittu e il presidente del Consiglio Federico Fantinel, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino, nel ricevere la bandiera della pace consegnatagli dai partecipanti, ha assicurato che verrà issata in uno dei pennoni istituzionali, confermando il ruolo di Carbonia come «città della pace e per la pace».

