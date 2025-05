In cammino lontani dai social 

Due giorni alla scoperta della storia e delle bellezze del territorio, in marcia lungo i sentieri del Cammino minerario di Santa Barbara, senza la distrazione di smartphone e social network.

Due classi dell’istituto Ipia Ferraris di Iglesias, accompagnate dai loro docenti, sono state protagoniste del progetto “Disconnettiamoci”, un’iniziativa che nasce da un’idea controcorrente, quella di abbandonare per qualche giorno i dispositivi digitali per immergersi completamente in un’esperienza di cammino, riflessione e ascolto.

L’iniziativa

Il progetto, nato lo scorso anno con la docente Cinzia Guaita, è stato ripreso quest’anno da Francesco Mannu, insegnante di religione, che insieme ai colleghi Walter Poncellini e Luca Ortu, ha accompagnato lungo due tappe del cammino di Santa Barbara 20 ragazzi delle classi terza A e terza B MAT dell’Istituto. I primi a partecipare, il 12 e 13 maggio, sono stati gli studenti della terza A, che hanno percorso a piedi i 19 chilometri tra Masua e Buggerru, mentre ieri è stato completato il percorso della terza B, che ha ultimato le tappe tra Iglesias e Nebida e tra Masua e Buggerru, per un totale di 40 chilometri.

Il racconto

«In un tempo in cui tanti adolescenti faticano a percepire la bellezza della vita, oppressi da fragilità, solitudini familiari e pressioni sociali, la scuola è chiamata sempre più a “esserci” – mette in evidenza il docente Francesco Mannu –. Grazie a progetti come questo si creano relazioni profonde, si aprono spazi di fiducia e si restituisce ai ragazzi il diritto alla meraviglia».

Lungo il percorso, i ragazzi hanno pernottato nelle “posadas” del cammino di Santa Barbara, visitando luoghi di grande valore storico come la Galleria Villamarina a Iglesias e la Galleria Henry a Buggerru. Un modo per unire la didattica con un’esperienza formativa in grado di mettere al centro la riscoperta dei legami personali e della condivisione. «È stata un’occasione preziosa per staccare dai telefoni - ricorda Giuseppe, uno studente della terza A - e riscoprire il piacere di stare insieme, divertirci e condividere momenti autentici senza distrazioni», esperienza condivisa anche da Nicola, studente della classe terza B, che racconta: «Ho affrontato con entusiasmo questa esperienza, soprattutto perché mi ha offerto l’opportunità di disconnettermi dal cellulare e riconnettermi in modo autentico con la natura».

“Disconnettiamoci”, nelle intenzioni dei docenti, potrà diventare un progetto di tutto l’istituto, perché, come spiega Francesco Mannu «condividere una camminata, una cena, una notte fuori casa non è solo “fare scuola”, ma è fare comunità, riscoprendo il valore della presenza e dell’ascolto reciproco».

