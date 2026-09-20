In Cammino con l’assicurazione 

I pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara saranno gli unici in tutta Italia a poter usufruire della polizza assicurativa per i loro percorsi. La novità prenderà il via da oggi, quando entrando nel sito del Cammino, potranno essere comunicate ufficialmente queste nuove iniziative.

La card

Per potere usufruire della polizza assicurativa sarà necessario provvedere ad un piccolo versamento pari a 5 euro (ovviamente è una scelta volontaria) ed essere in possesso della minera card, una sorta di carta di identità in uso nel Cammino minerario. La nuova iniziativa è aperta sia ai pellegrini che affrontano i percorsi a piedi, sia ai cicloturisti e permetterà di rendere il Cammino più sicuro e tutelare. Muoversi fra boschi, mare e miniere porta a volte verso percorsi tortuosi e avere una assicurazione in tasca è indubbiamente un incoraggiamento importante. Chi parte per il Cammino, inquadrando i QR code presenti nelle posade, nei musei, o nelle sedie di fine tappa, può realmente dimostrare, tramite la minera card, il percorso seguito, usufruendo di una serie di servizi organizzati per rendere più semplice ed agevole questa esperienza. L' assicurazione stipulata con il pellegrino garantisce la tutela della sua salute in tutte le circostanze.

La scelta

«È il modo migliore - ha spiegato il presidente della Fondazione del Cammino, Mauro Usai - per tutelare e difendere i diritti del pellegrino che potrà contare su una polizza assicurativa in grado di provvedere ad eventuali infortuni o incidenti lungo il percorso che si accinge ad intraprendere». Insieme ad altre agevolazioni, prevede il rimborso delle spese mediche da infortunio sino a 2.000 euro, la copertura per il rientro sanitario sino a 1.500 euro e un massimale corrispondente a 60.000 euro per l' invalidità permanente o per morte da infortunio. La sicurezza e i diritti dei pellegrini sono i capisaldi di questa nuova iniziativa lanciata nel boom del miracolo turistico del Cammino minerario. Saranno ancora tante le iniziative che verranno lanciate questo autunno soprattutto, per valorizzare i percorsi nella prossima stagione.

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