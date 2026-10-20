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Tennis.
21 ottobre 2026 alle 00:31

In Calabria i futuri campioni, Cobolli punta le Finals 

A Lione esordirà domani. Al secondo turno c’è Musetti, oggi opposto a Kouame 

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«Per la nostra Federazione tornare al Sud con un grande evento internazionale è motivo di particolare soddisfazione. Il Mezzogiorno ha dato un contributo significativo alla crescita del tennis italiano e rappresenta una straordinaria fucina di tesserati, appassionati e giovani talenti. Un patrimonio che merita attenzione e nuove opportunità per continuare a crescere. Le Next Gen Atp Finals non sono più soltanto una vetrina per i giovani che aspirano a diventare campioni, ma un vero e proprio passaggio verso la consacrazione internazionale, come dimostrano i tanti protagonisti delle precedenti edizioni che sono poi diventati stelle del circuito mondiale. È questa la forza del torneo: raccontare il futuro del tennis attraverso giocatori che, molto spesso, sono già pronti a essere protagonisti del presente». Con queste parole, ieri mattina, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha presentato le Next Gen Atp Finals, in programma sul veloce indoor del PalaCalafiore di Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre.

Azzurri in campo
Occhi puntati sull'Atp250 di Lione, dove Flavio Cobolli, accreditato della prima testa di serie e a caccia dei punti utili per qualificarsi alle Nitto Atp Finals, esordirà domani, nel secondo turno, contro il vincente di un match tra due epoche: da una parte l'elvetico Stan Wawrinka, dall'altra lo spagnolo Martin Landaluce. Al secondo turno c'è anche il numero 6 del seeding Lorenzo Musetti, che dopo aver vinto il derby contro Matteo Arnaldi, oggi (non prima delle 19, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes) si trova davanti la wild card francese Moise Kouame, che nel primo turno ha eliminato Lorenzo Sonego. Ieri sera, match di primo turno per Matteo Berrettini, opposto al qualificato francese Kyrian Jacquet, noto agli appassionati sardi per aver vinto la prima edizione dell'Olbia Challenger in finale su Cobolli. Nell'Atp250 di Almaty, la testa di serie numero 2 Luciano Darderi esordisce nel secondo turno, opposto all'australiano James Duckworth (6-4, 6-3 al serbo Miomir Kecmanovic), nel match che apre il programma sul Centrale alle 8.30. Alla stessa ora, sul campo 1, primo turno per Mattia Bellucci, contro l'argentino Tomas Etcheverry, numero 6 del seeding kazako.

Carboni ok al Forte
Parte bene Lorenzo Carboni nell'ultimo Itf Combined stagionale organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione Sardegna. Il 20enne algherese ha superato il primo turno del main draw maschile regolando con un doppio 6-3 il qualificato statunitense Alexander Chang.

Nell'ultimo turno delle qualificazioni femminili, Barbara Dessolis è stata sconfitta 6-2, 7-5 dall'elvetica Iva Ivanovic.

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