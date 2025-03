In c La Promosport cementa il 2° posto 

Ormai è una corsa a due. Dopo la seconda giornata di ritorno nel girone 5 di Serie C maschile di pallanuoto, alle spalle della capolista Grifone Nuoto Roma che viaggia a punteggio pieno è rimasta soltanto la Promosport. La squadra di Enrico Cossu ha perso (di una rete) soltanto lo scontro diretto, ma, dopo l’agevole successo (21-6) nel derby con la Promogest a Terramaini, conserva 9 punti sul Centumcellae Civitavecchia, terzo. Al quinto posto c’è la Rari Nantes Cagliari, che non ha avuto problemi contro la Luna Sestu, ancora a zero, e si appresta a far visita alla capolista.

Risultati (11ª giornata) : Rari Nantes Cagliari-Luna Sestu 19-6, Centumcellae-Olgiata 20.12 16-12, Promosport- Promogest 21-6, Juventus N.-RN Vis Nova 17-16, Grifone Nuoto-Virtus Flaminio 14-5.

Classifica : Grifone Nuoto Roma 33, Promosport 30, Centumcellae Civitavecchia 21, Juventus Nuoto Monterotondo 19, Rari Nantes Cagliari 18, Virtus Flaminio Monterotondo 15, Olgiata 20.12 Monterotondo 14, RN Vis Nova M. 10, Promo- gest Quartu 3, Luna Sestu 0.

Prossimo turno (sabato) : Grifone-Rari Nantes Cagliari, Juventus-Promosport, Olgiata 20.12-Promogest, Luna-Virtus Flaminio, RN Vis Nova- Centumcellae Civitavecchia.

Nel girone 3 di Serie B femminile, brutta prova della Promogest Quartu che ha perso 8-19 in casa contro la Sis Roma. ( c.a.m. )

