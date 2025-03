in c decimomannu vince il big match 

Nel girone 1 del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre, le squadre in vetta alla classifica diventano tre: Tc Cagliari, Quattro Mori Tennis Team e Tc Novelli La Maddalena centrano la terza vittoria consecutiva e approfittano del turno di riposo dello Sporting Ct Quartu. Netta vittoria per i cagliaritani, che non concedono match al Tc Ghilarza ultimo della classe, mentre i maddalenini battono 4-2 l'Easy Tennis Quartucciu e il Quattro Mori sbanca con lo stesso risultato i campi del Tc Alghero.

Nel girone 2, comanda il Ct Decimomannu, che centra il quarto successo consecutivo 4-2 a Olbia contro il Tc Terranova. Il Tennis Elmas si impone per 6-0 in casa del Ct Macomer e aggancia al secondo posto proprio gli olbiesi e il Tc70 Oristano, che ha riposato. Pareggio 3-3 nel match-salvezza tra Poggio Sport Village Sport Center 2000 e Tc Tempio, con i galluresi che festeggiano così il primo punto stagionale e risucchiano in coda la compagine macomerese.

Donne: primi verdetti

Primi verdetti nella C femminile, dove si sono disputati gli ultimi match della prima fase. Nel girone 1, il Tc Terranova batte 4-0 il Tc Alghero Capricci e accompagnerà il Tc Cagliari A (capolista a punteggio pieno) ai playoff, mentre le algheresi disputeranno il triangolare che deciderà la squadra che retrocederà il D. Nel 2, Milano 26 sbanca 3-1 i campi dello Sporting Ct Quartu e aggancia in vetta il Tc Cagliari B, andando a braccetto ai playoff, mentre le quartesi giocano gli spareggi-salvezza. Nel girone 3, quaterna della Torres sul Ct Decimomannu: Quattro Mori e sassaresi ai playoff, Decimo ai playout.



RIPRODUZIONE RISERVATA