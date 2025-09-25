VaiOnline
Santu Lussurgiu.
26 settembre 2025 alle 00:30

In bus con la speranza di arrivare a scuola 

In viaggio dal paese a Macomer tra vetri rotti, fermate saltate e tanti pericoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Servizio bus per gli studenti che collega giornalmente Santu Lussurgiu a Macomer, gestito dall’Arst, è inefficiente e poco sicuro. Ormai sono anni che le criticità si ripetono tanto da rendere veramente disagevole il viaggio in pullman per gli studenti che frequentano le Superiori.

L’ultimo problema

L’ultimo episodio ha fatto sbottare i genitori degli studenti che hanno inviato l’ennesimo reclamo all’azienda: il grande vetro rotto nella fiancata destra dell’autobus con numerosi frammenti sparsi sul pavimento «creando una situazione di potenziale pericolo per i passeggeri e rendendo l’ambiente poco sicuro e inadeguato al viaggio. Come se non bastasse l’autobus era sprovvisto di specchietto retrovisore, al che l'autista ha dovuto chiedere agli studenti di aiutarlo nel manovrare il pullman in retromarcia per evitare di causare incidenti con un altro mezzo o urtare persone». Nonostante l’inconveniente il pullman ha raggiunto ugualmente Macomer.

Il reclamo

Problema denunciato nel reclamo presentato alla direzione dell’Arst da diversi genitori di Santu Lussurgiu, tra cui le mamme Enza Cossu e Franca Sechi, stanche di vedere periodicamente i bus malandati e che mettono a repentaglio l’incolumità dei figli.Questo è solo l’ultimo caso di disservizio a danno degli studenti. Anche gli anni scorsi mezzi vecchi con problemi meccanici, poi soppressione della corsa senza avviso, diverse volte è saltata la fermata intermedia a San Leonardo, nonostante ci siano studenti che abitano nella borgata. A peggiorare la situazione anche alcuni incidenti che hanno ritardato l'entrata in classe degli scolari.

«Stanchi e offesi»

«Siamo stanchi di assistere a così tante inefficienze, che creano disagio ai nostri figli e non garantiscono la loro sicurezza. E siamo offesi per l’indifferenza dell’azienda trasporti che non si degna di una risposta. Considerato che paghiamo regolarmente l'abbonamento pretendiamo sicurezza per i nostri figli e un viaggio quantomeno decente, senza innumerevoli intoppi», spiegano Sechi e Cossu. Impossibile avere le risposte dall’Arst, i telefoni della sede di Macomer squillano a vuoto.

