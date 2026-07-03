In bus a Mari Pintau, da oggi via al servizio  

Prima corsa alle 8, l’ultima - di rientro - alle 18. Parte oggi la linea sperimentale del Ctm per raggiungere le spiagge del litorale quartese: capolinea in via Beethoven, dove si potrà lasciare l’auto nel parcheggio di scambio o arrivare con altri bus, poi il via alle corse verso Mari Pintau e Kal’e Moru, su prenotazione la tappa a Geremeas

Tutto finanziato dal Comune con parte degli incassi dell’imposta di soggiorno, come spiegato ieri durante la presentazione. «È un servizio aggiuntivo strategico per il territorio», sottolinea il presidente del Ctm Fabrizio Rodin, presente insieme al direttore Bruno Useli, «un collegamento diretto di circa 23 chilometri che, in meno di un'ora e al costo di soli 1,30 euro, unisce Quartu alle località balneari».

I bus elettrici, da 80 posti, viaggeranno verso le spiagge fino al prossimo 13 settembre. Si parte da via Beethoven fino a Kal’e Moru, e ritorno: corse alle 9, 11, 13, 15 e 17, con fermate anche al Poetto e al Margine Rosso. A bordo di un bus più piccolo da otto posti, su prenotazione (tramite numero verde 800.259.745), sarà invece possibile arrivare alla spiaggia di Marongiu a Geremeas: in questo caso le corse partono alle 8, 10,12,14 e 16. «Non sarà semplice convincere le persone a rinunciare all’automobile, ma bisogna lavorare per una mobilità sostenibile sempre più strutturata», le parole del sindaco Graziano Milia. Con lui l’assessora ai Trasporti Romina Mura: «Il servizio nasce in via sperimentale, ma abbiamo già l’ambizione di farlo diventare strutturale a seguito di opportune interlocuzioni con la Regione».

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