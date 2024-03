In Brasile due milioni di contagi per la dengue 

Rio de Janeiro. Dopo aver superato il record delle serie storiche con quasi due milioni di contagi registrati in meno di tre mesi nel 2024, la preoccupazione per la diffusione della dengue - secondo alcuni la nuova pandemia - supera i confini del Brasile e cresce anche all’estero, dove l’Italia è già in prima linea nelle azioni di prevenzione. Le autorità sanitarie brasiliane puntano sull’esperienza e le diagnosi precoci per cercare di dimostrare che (nonostante i 561 decessi, metà dell’intero 2023) la mortalità nel Paese si è ridotta dal 10% del 2016 allo 0,2%. Ma le ragioni che hanno causato l’impennata sono da ricercare in quei cambiamenti climatici che in Brasile favoriscono la più rapida riproduzione della zanzara, e che nel sud Europa hanno portato alla tropicalizzazione, creando le condizioni perché la zanzara aedes aegypti responsabile del contagio, riesca ad adattarsi al nuovo ambiente generando un mix virale di dengue, ma anche di zika, febbre gialla e chikungunya: tutte malattie trasmesse dalla zanzara tigre.

Negli ultimi anni i casi di queste patologie in Italia sono passati da poche decine ad alcune centinaia, con un notevole aumento dei contagi autoctoni. «Lo scorso anno abbiamo avuto 83 casi di pazienti che hanno acquisito la malattia in Italia e non provenienti dall’estero, questo è qualcosa che tenderà ad aumentare. Senza allarmismo è un problema rilevante», ha detto il direttore scientifico del Simit, Massimo Andreoni. Per il professore di Igiene dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Gianni Rezza «è giusto che si incominci a fare informazione se si va in una zona in cui c’è un’endemia o un’epidemia».

