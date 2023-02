In BM il Sarroch non sbaglia mai Ok il Cus Cagliari 

Un altro show. Come all’andata. Dopo il 3-0 della seconda giornata, il Sarroch regola in tre set (21-25, 20-25, 19-25) il Genzano anche nella gara di ritorno, conquista la quindicesima vittoria consecutiva in B maschile e sale a quota 44 nel girone G. Uno score frutto della mentalità dei gialloblù di Marco Franchi, capaci di archiviare subito il sofferto 3-2 ottenuto contro il Marino e di continuare a volare in un girone che li vede sempre in vantaggio di sette punti sul Campobasso (secondo) e di nove lunghezze sul Cus Cagliari. In un quindicesimo turno che vedrà la Stella Azzurra di scena oggi alle 15.30 in casa della Lazio, gli universitari, terzi a più due sulla Virtus Roma e sempre più formato playoff, escono dal duello con la Pallianus con in tasca un 3-0 (19-25, 20-25, 17-25) che gli vale il terzo successo di fila.

Sabato amaro

Weekend da dimenticare, invece, per il Capo d’Orso e la San Paolo, crollate entrambe in trasferta e rimaste così bloccate a quota 14 nel gruppo B di B1 femminile. Per le orsette, il 3-0 (25-20, 25-18, 25-18) subito in casa della capolista Costa Volpino è la quarta sconfitta di fila in stagione. Prima gara senza punti dopo tre risultati utili consecutivi, invece, per le ragazze di Matteo Gramignano, superate 3-1 (25-15, 22-25, 25-19, 25-14) dalla Pro Patria.

Finalmente il Garibaldi

In B2 femminile si arresta dopo tre vittorie di fila la striscia positiva dell’Alfieri. Nella palestra del Coni B le rossoblù passano in vantaggio ma subiscono poi la rimonta del Lazzate, capace di aggiudicarsi per 3-1 (25-23, 20-25, 17-25, 19-25) il match.

Dopo otto sconfitte consecutive sorride invece il Garibaldi. Sul campo del Cinisello le maddalenine lottano su ogni palla e strappano un 3-2 (23-25, 25-16, 21-25, 25-14, 11-15) che gli regala ossigeno nella lotta salvezza. Umore opposto e grande amarezza, infine, in casa Ossi, con La Smeralda incappata nell’ottavo ko di fila nel pesante 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) subito nel palazzetto del Cagliero.