In Billie Jean King Cup l’Italia deve abdicare 

Niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup. A Shenzen, nella seconda semifinale, l'Ucraina si impone nettamente, vincendo in due partite senza concedere neppure un set (anzi lasciando soltanto 11 game) e qualificandosi per la finale di oggi contro la Repubblica Ceca. La capitana Tathiana Garbin ha scelto di far esordite la diciottenne Tyra Grant (numero 150 del mondo, che gioca in Serie A1 femminile con il Tennis Club Cagliari) contro la più esperta numero 2 ucraina, Anhelina Kalinina, 29 anni e 48ª posizione Wta. Un debutto complicato e poco fortunato per la giovane azzurra che lotta (soprattutto nel secondo set) ma deve cedere con il punteggio finale di 6-3 6-4.

La speranza è affidata a Jasmine Paolini che però nella sfida tra le numero 1 si trova davanti Elina Svitolina, settima giocatrice del mondo. È una sfida a senso unico, come testimonia il punteggio finale di 6-2 6-2. La Nazionale non ripeterà quindi i successi del 2024 e del 2025.

Per l’Ucraina, ottava nel rancking e alla settima partecipazione, è la prima finale della storia. Di fronte avrà la Repubblica Ceca che invece, tra Fed Cup e BJK Cup ha una bacheca gonfia di 11 trofei, l’ultimo dei quali conquistato nel 2018. In realtà 5 sono della vecchia Cecoslovacchia e, dopo la divisione in due Stati, il primo a imporsi era stato la Slovacchia nel 2002.

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