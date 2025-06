In bilico tra Sassari e Nuoro: Nule e Benetutti guardano alla nuova Città metropolitana 

Confini liquidi alla ricerca di un centro stabile. Nule e Benetutti, realtà alla frontiera con Nuoro, sono chiamati l’8 e il 9 giugno a scegliere se accorparsi o meno alla nascente Città Metropolitana di Sassari. E gli umori di entrambi i paesi passano al vaglio dei loro primi cittadini in un esercizio di arte divinatoria e ascolto quotidiano che dovrebbe dare un responso di massima sull’inclinazione degli abitanti. «Non mi risulta ci sia una volontà contraria a Sassari - afferma Antonio Giuseppe Mellino, sindaco di Nule - ma la divulgazione sul tema è stata poca». Dovuta alla comunicazione tardiva sulle date del voto, arrivata a metà maggio, e che sembrerebbe non essersi ancora sedimentata nelle volontà degli elettori. «Molti - conferma - non sanno nemmeno del referendum”.

«Fuori dall’isolamento»

Ma proprio il 47enne, responsabile della Coldiretti nella zona di Bono, rappresenta un utile riferimento sulle possibile mutazioni delle preferenze perché, pochi anni fa, aveva promosso l’idea di un distacco dal capoluogo turritano. «Era stata una provocazione - ricorda - causata dalla latitanza al tempo della Provincia». Da allora, riferisce, “è passata molta acqua sotto i ponti”, e l’orientamento del piccolo centro da 1300 abitanti sembra adesso navigare verso l’ancoraggio nell’organismo battezzato dalla governatrice Alessandra Todde a inizio aprile e guidato dall’amministratore straordinario Gavino Arru. «Io sono strafavorevole, la Città Metropolitana offre di più». Un quid aggiuntivo dato dalle decine di milioni di euro in corsa sulla programmazione comunitaria. «Noi abbiamo bisogno di uscire dall’isolamento- sottolinea Mellino -e ci servono le infrastrutture». Per un paese che ha 270 partite iva, vive di pastorizia, tessuti e panifici, ma non usufruisce del treno.

«Siamo logudoresi»

E l’argomento strade lo pone anche Daniele Arca, professione vigile del fuoco, sindaco di Benetutti e di 1700 residenti. «È l’aspetto fondamentale. Siamo a 40 km da Nuoro e a 80 da Olbia e Sassari e i tempi di percorrenza potrebbero ridursi». Grazie ai soldi investiti sulla circonvallazione di Ozieri e la quattro corsie per consentire trasferimenti veloci per i lavoratori del paese. «Sul voto penso che si sceglierà la Città Metropolitana ma temo che ci sarà molto astensionismo». Anche qui pesano gli avvisi sulle consultazioni giunti troppo a ridosso delle urne. «Io voterò per Sassari, consapevole che la Provincia ti dà e non ti dà e che la nostra istanza è di non essere più periferici». La vicinanza con Nuoro e un’annessione alla sua provincia leverebbe il problema. «Siamo confinanti ma - chiarisce Arca - non nuoresi, bensì logudoresi». Il rapporto più prossimo in realtà è quello con Olbia. «In tanti vanno a lavorare lì, soprattutto i giovani impiegati nell’edilizia e nel turismo mentre a Sassari vanno per il titolo di studio. Però pure con la Gallura ci sentiamo periferici». Questione di punti di vista allora, in una Benetutti che campa con le terme, il sughero, il turismo, il comparto zootecnico, l’edilizia ma punta a connettersi con quello che la circonda. «Le infrastrutture sono tutto».