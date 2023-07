«In bilancio tanti soldi non spesi nel 2022» 

«Otto milioni di residui nel 2022, soldi che si sarebbero potuti utilizzare per i servizi».

Durante l’approvazione del bilancio a Portoscuso tra le critiche della minoranza all’amministrazione comunale di Portoscuso c’è stata anche quella per la mancata spesa dei residui nel 2022: la questione è stata sollevata in aula dalla consigliera Marinella Grosso. «Leggendo il bilancio salta all’occhio che nel 2022 ci sono stati otto milioni di residui - dice Grosso - di questi, circa 2 milioni sono stati reinvestiti, ma gli altri sei non sono stati spesi. L’efficacia di un’amministrazione pubblica si giudica principalmente dalla capacità di spendere le risorse, questi soldi non spesi si sarebbero potuti utilizzare per servizi o per altre necessità».

Durante la seduta sul bilancio la minoranza ha posto la questione delle strutture sportive (campo da calcio a Portoscuso e campetto di Paringianu) e chiesto notizie sul parcheggio a pagamento nelle vie adiacenti a Portopaglietto, sottolineando che il ritardo nell’attivazione delle strisce blu si traduce in mancati introiti per le casse del Comune. «Da altre parti sono partiti i parcheggi a pagamento, qui a Portoscuso - ha detto il consigliere Stefano Ariu - la spiaggia è affollata ma ancora non ci sono i parcheggi a pagamento, sono entrate che mancano alle casse comunali».

