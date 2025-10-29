In bicicletta tra castelli e nuraghi 

Pedalando attorno al Castello di Sanluri fino a raggiungere Su Nuraxi di Barumini. Nel cuore del Medio Campidano sono in corso i lavori del piano infrastrutturale che promuove il turismo in bicicletta come nuovo modo di fare vacanze e scoperta di un territorio ricco di storia e cultura. Il percorso, illustrato dal sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, rientra nel Piano regionale della mobilità ciclistica. «L’obiettivo – ricorda Urpi – è applicare uno strumento concreto tale da rendere la nostra città più attrattiva e proseguire sulla strada, intrapresa in questi anni, della valorizzazione culturale che sta riscuotendo notevole successo».

La storia

Le amministrazioni coinvolte puntano ad arricchire l’offerta turistica non solo in estate ma durante tutto l’anno. Un angolo del Campidano che vanta un patrimonio storico di un valore inestimabile, gelosamente custodito tanto da arrivare integro ai nostri giorni, con due monumenti importanti: Sanluri col castello racconta il Medioevo, Barumini con Su Nuraxi testimonia la presenza della civiltà nuragica. «Nel tratto di Sanluri – dice Urpi – la Regione ha impegnato 550 mila euro. I lavori, appena avviati, prevedono la realizzazione di percorsi con nuovi asfalti, delimitazioni, segnaletica, indicazioni turistiche e tutto quanto può essere utile per un percorso ciclabile». E il primo cittadino di Barumini, Michele Zucca, aggiunge: «Anche da noi il cantiere è aperto. Entro il 2026 il percorso, come da programma, dovrebbe essere ultimato». Il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu, ricorda: «L’ultimazione dell’opera è facilitata dai lavori già realizzati con un finanziamento precedente che ha reso possibile la sistemazione dell’ex ferrovia, la realizzazione di un ostello e di una trattoria, opere pronte per il bando pubblico di affidamento».

La ferrovia

La maggior parte del tracciato segue l’antico percorso della ferrovia dell’Arst, soggetto attuatore del progetto nell’Isola. «All’inizio – ricorda l’assessore al Turismo di Sanluri, Fabrizio Collu – il tragitto all’interno del centro abitato prevede l’arrivo da Sanluri Stato nella zona di San Martino e proseguire in alcune vie che avrebbe penalizzato i parcheggi e creato caos in aree trafficate. Nel tavolo con i tecnici dell’Arst abbiamo proposto delle modifiche che raggiungono più facilmente l’uscita dalla città per Barumini». La variante interessa la strada ferrata lungo via Bologna dove si trova la stazione dei pullman. «Viaggiare in bici – sostiene il capo gruppo di minoranza, Salvatore Floris – rappresenta un'opportunità economica e promozionale».