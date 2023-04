In bicicletta per battere la fibrosi cistica 

Arriva a Villasimius questo pomeriggio la prima tappa del Giro di Sardegna in bici. Un evento che punta a sensibilizzare sensibilizzare i cittadini sulla fibrosi cistica, una delle malattie genetiche più diffuse. Il tour della Sardegna è infatti organizzato dalla delegazione fibrosi cistica capitanata da Oronzo De Tommaso. Il progetto si intitola “Adotta un respiro” e quello che vede protagonista la Sardegna è il terzo evento nazionale dopo Puglia e Sicilia. Oronzo De Tommaso, accompagnato fra gli altri dal campione di ciclismo Fabio Aru, arriverà a Villasimius verso le 17.

L'evento di Villasimius è organizzato dall’associazione culturale La Tartaruga odv che debutta con l’intento di raccogliere un contributo importante da devolvere alla ricerca sulla fibrosi cistica. «Ad accogliere il gruppo di ciclisti in piazza Gramsci spiega Simona Vargiolu, segretaria de La Tartaruga - saranno la delegazione fibrosi cistica di Villasimius e i soci della Tartaruga odv di Villasimius». All’arrivo dei ciclisti in un gazebo allestito col patrocinio del Comune sarà offerto - in cambio di una donazione - un aperitivo a base di vino e prodotti locali. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto, appunto, alla Fondazione fibrosi cistica. (g. a.)

