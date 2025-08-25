In bicicletta lungo il rio Terramaistus 

Per completare e collegare il tracciato alla rete ciclabile regionale “Itinerario 41 San Gavino-Arbus” e al Cammino minerario di Santa Barbara, il Comune di Guspini ha acquisito un’area di 3.855 metri quadrati, situata tra via Gramsci e l’asse mediano cittadino, adiacente agli impianti sportivi in località Serra Murdegu. L’operazione è frutto di un accordo maturato con i proprietari e ha previsto una spesa complessiva di 31mila 485 euro: consentirà di garantire la continuità del percorso ciclabile in terra battuta previsto dal progetto sul rio Terramaistus. Il costo è stato ripartito in 26.985 euro per l’indennità e 4.500 per le spese notarili, con intesa già sottoscritta dai tre proprietari.

Investimento sul futuro

L’acquisizione dell’area consentirà di offrire agli utenti un tracciato sicuro e integrato con gli impianti sportivi, completando così un importante anello della mobilità locale.

Soddisfazione da parte di Stefania Atzei, assessora al Patrimonio: «L’acquisizione consolida il patrimonio comunale e consente di completare un progetto che unisce mobilità dolce, valorizzazione urbana e benessere dei cittadini. È un investimento che guarda al futuro di Guspini, rafforzando la sua vocazione sportiva e sostenibile, e accessibile a tutti coloro che amano fare sport all’aperto, che siano cittadini privati o squadre sportive».

La Fondazione

A sottolineare la portata sovracomunale dell’iniziativa è Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara: «Come Fondazione – specifica – plaudiamo a questo importante risultato per un progetto che contribuirà a valorizzare ancor di più la tappa 2, che passa per Guspini, promuovendo una mobilità responsabile e rispettosa dei luoghi di grande valore culturale legati al Cammino Minerario e alle tradizioni del Sulcis Iglesiente, dell’Arburese e del Guspinese. La ciclovia del Cammino minerario di Santa Barbara rappresenta da tempo un progetto che va ben oltre la semplice infrastruttura: è una scelta di valore per il territorio, per le comunità e anche per la salute pubblica, che incoraggia abitudini quotidiane più sane e sostenibili tanto da aver ottenuto, nel 2024, la menzione speciale di Legambiente all’Oscar Italiano del cicloturismo. Con i suoi 550 chilometri di percorso, è una ciclovia moderna e accessibile che consente ai pedalatori l’esperienza delle tappe attraversate a piedi dai pellegrini».

Le tappe del progetto

Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici, ripercorre le tappe della nascita del progetto complessivo: «La realizzazione del percorso sul perimetro della zona degli impianti sportivi è un'idea nata già dalla scorsa consiliatura con l'assessora Muriel Manca per dare una risposta a chi cammina e corre, in modo da svolgere queste attività in sicurezza e arricchire quest'area dedicata allo sport: nei nostri intenti una sorta di cittadella sportiva e di chi fa attività all’area aperta».

